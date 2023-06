Wielkopolskie: Zabytkowy pałac stanął w płomieniach! Ewakuowano 31 osób, w tym dziecko

Pożar w zabytkowym pałacu z mieszkaniami komunalnymi w Rososzycy, ewakuowało się 16 rodzin

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 czerwca ok. godz. 23 we wsi Rososzyca w powiecie ostrowskim. Służby ratunkowe zawiadomiono, że w zabytkowym pałacyku, w którym zaadaptowano pomieszczenia na mieszkania komunalne, na strychu wybuchł pożar. Przed przyjazdem straży pożarnej z obiektu ewakuowało się 31 osób, w tym dziecko. Nikt nie doznał obrażeń.

- Z pożarem walczyło 16 jednostek straży. Działania trwały do 4 nad ranem. To była bardzo trudna akcja, ponieważ pożar był rozwinięty, a działania trzeba było prowadzić w nocy - powiedział PAP st. kpt. Tomasz Chmielecki.

W pożarze spłonęło 200 m kwadratowych drewnianej konstrukcji dachu. Według wstępnych danych powodem pożaru było zaprószenie ognia.

Na miejscu działania prowadzi policja. Pogorzelcom zapewniono tymczasowe miejsce pobytu w domu seniora w Rososzycy. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował, że budynek na razie nie nadaje się do zamieszkania. Mieszkańcy mogą wejść do budynku jedynie po najpotrzebniejsze rzeczy, czyli leki, ubrania i dokumenty.

