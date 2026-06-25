Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Są pierwsze ustalenia po groźnym zdarzeniu w Białośliwiu

Starcie boczne na rozjeździe w Wielkopolsce

Z początkowych informacji przekazanych Radiu ESKA wynika, że skład PKP Intercity jadący z Białogardu do Warszawy zderzył się z pociągiem Polregio, który pokonywał trasę z Piły do Bydgoszczy. Maszyny jechały w tym samym kierunku, kiedy doszło do bocznego kontaktu.

– One znalazły się w swojej skrajni, po prostu będąc na rozjeździe czy wjeżdżając na ten rozjazd. Wykoleił się trzy wagony pociągu PKP Intercity oraz człon składu Polregio – wyjaśnia w rozmowie z Radiem ESKA Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP PLK.

Z analiz kolejarzy wynika, że zetknięcie miało miejsce, gdy obie maszyny wjechały na sąsiadujące tory bezpośrednio w obszarze rozjazdu. To w tym punkcie pociągi zbliżyły się do siebie na niebezpieczną odległość, co eksperci określają mianem „zacieśnienia skrajni”.

Uszkodzona infrastruktura po zderzeniu pociągów

Zderzenie doprowadziło do znacznych zniszczeń na torach. Głównemu uszkodzeniu uległy kluczowe elementy infrastruktury, a w szczególności same rozjazdy kolejowe.

– Uszkodzone są rozjazdy – potwierdza Pietrzykowski. – Będziemy jeszcze dalej diagnozować, czy nie są potrzebne kolejne naprawy innych fragmentów infrastruktury. Wiemy, że na 99% wznowienie ruchu pociągów nie nastąpi dziś.

Taka sytuacja sprawia, że linia łącząca Piłę z Bydgoszczą jest kompletnie nieprzejezdna. Prace związane z naprawą uszkodzonych fragmentów torowiska mogą zająć kilkanaście godzin, a niewykluczone, że potrwają znacznie dłużej.

Ewakuacja pasażerów i komunikacja zastępcza na trasie

W momencie kolizji w obu pojazdach znajdowało się około 220 pasażerów. Na miejscu natychmiast zjawiły się liczne jednostki straży pożarnej, policjanci oraz ratownicy medyczni. Przeprowadzono sprawną ewakuację wszystkich osób przebywających w pociągach.

Przewoźnicy Polregio oraz PKP Intercity szybko zapowiedzieli uruchomienie alternatywnych połączeń. Pociągi, których trasa prowadzi przez miejscowość Białośliwie, zostały skierowane na wyznaczone objazdy lub zastąpione transportem autobusowym.

Co dalej po zderzeniu pociągów?

Trwa szczegółowe dochodzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, za które odpowiadają policyjni śledczy oraz specjalne komisje kolejowe. Najważniejszym zadaniem jest teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego oba składy wjechały na rozjazd w tym samym czasie. Eksperci sprawdzają, czy zawinił błąd człowieka, czy może doszło do awarii systemów sterujących ruchem pociągów.

Przedstawiciele organów śledczych deklarują, że pierwsze oficjalne wyniki prowadzonych prac powinny zostać opublikowane w ciągu kilku najbliższych dni.

„Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego” – napisał na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

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