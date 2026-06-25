Wypadek kolejowy w Białośliwiu. Zderzyły się dwa pociągi

Zderzenie dwóch pociągów w Białośliwiu

Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 czerwca, późnym popołudniem, krótko po godz. 18:00. W Białośliwiu zderzyły się dwa pociągi – Polregio relacji Piła-Bydgoszcz i PKP Intercity Białogard-Warszawa.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Trwa akcja ratunkowa. Jak informuje TVP3 Poznań, na chwilę obecną mówi się o dwóch osobach poszkodowanych.

Służby w akcji, sytuacja dynamiczna

Strażacy potwierdzają, że działania ratunkowe są w toku. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz.

- Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia, uszkodzenia infrastruktury - przekazał w rozmowie z PAP.

Jak doszło do wypadku?

Na ten moment brak oficjalnych informacji o tym, co doprowadziło do zderzenia. Nie wiadomo, czy zawiodła infrastruktura, doszło do błędu ludzkiego, czy zawiniła pogoda. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

Łącznie pociągami podróżowało około 200 osób.

W Białośliwiu pod Piłą zderzyły się pociągi w tym IC. Przewrócone wagony, jest informacja wielu o rannych (niepotwierdzona!). pic.twitter.com/WtRAuJeTfU— poznan_moment (@poznan_moment) June 25, 2026

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