Wypadek kolejowy w Białośliwiu. Zderzyły się dwa pociągi

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-25 19:08

W Białośliwiu, niewielkiej miejscowości w powiecie pilskim, doszło do dramatycznego zderzenia dwóch pociągów – w tym składu PKP Intercity. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a pierwsze informacje mówią o wielu osobach poszkodowanych.

Tory kolejowe i trakcja elektryczna w Białośliwiu, gdzie doszło do zderzenia pociągów, symbolizujące utrudnienia w transporcie i konieczność zachowania ostrożności. Więcej o wypadku przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Grzegorz Kluczyński

Zderzenie dwóch pociągów w Białośliwiu

Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 czerwca, późnym popołudniem, krótko po godz. 18:00. W Białośliwiu zderzyły się dwa pociągi – Polregio relacji Piła-Bydgoszcz i PKP Intercity Białogard-Warszawa.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Trwa akcja ratunkowa. Jak informuje TVP3 Poznań, na chwilę obecną mówi się o dwóch osobach poszkodowanych.

Służby w akcji, sytuacja dynamiczna

Strażacy potwierdzają, że działania ratunkowe są w toku. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. 

Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz.

- Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia, uszkodzenia infrastruktury - przekazał w rozmowie z PAP.

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Jak doszło do wypadku?

Na ten moment brak oficjalnych informacji o tym, co doprowadziło do zderzenia. Nie wiadomo, czy zawiodła infrastruktura, doszło do błędu ludzkiego, czy zawiniła pogoda. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

Łącznie pociągami podróżowało około 200 osób. 

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