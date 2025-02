i Autor: Mat. promocyjne Czas na decyzję – rodzice dzieci z rocznika 2018 i 2019 muszą już zdecydować

Do 1 września pozostało ponad pół roku, ale rodzice dzieci urodzonych w 2018 i 2019 roku (gdy chcą posłać do szkoły 6-latka) już teraz muszą podjąć jedną z najważniejszych decyzji – wybór szkoły podstawowej. To właśnie tutaj dziecko spędzi najbliższe lata, rozwijając swoje pasje, budując pewność siebie i zdobywając wiedzę. Rekrutacja do szkół podstawowych w Radomiu już ruszyła.