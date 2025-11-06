53-latek nie odpowie za katastrofę śmigłowca pod Iłżą. Zawdzięcza to swojemu ojcu

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-06 19:49

Prokuratura w Lisku umorzyła śledztwo ws. katastrofy śmigłowca w Błazinach Górnych pod Iłżą, do której doszło 3 sierpnia br. To dlatego, że ojciec pilota maszyny, który został ranny w wypadku, nie złożył wniosku o ściganie karne sprawcy. Do zdarzenia doszło, gdy 53-latek zahaczył płozami o przewody linii energetycznej średniego napięcia i doprowadził do uderzenia śmigłowca o ziemię.

Katastrofa śmigłowca pod Iłżą. Prokuratura umarza śledztwo

i

Autor: Mumulafrite/ CC0 1.0 Prokuratura w Lisku umorzyła śledztwo ws. katastrofy śmigłowca w Błazinach Górnych pod Iłżą, do której doszło 3 sierpnia br. To dlatego, że ojciec pilota maszyny, który został ranny w wypadku, nie złożył wniosku o ściganie karne sprawcy, zdj. ilustracyjne
  • W Błazinach Górnych doszło do wypadku śmigłowca, w którym ranny został pasażer.
  • Pilot, podczas prywatnego lotu, zahaczył płozami o linię energetyczną, co doprowadziło do upadku maszyny.
  • Mimo obrażeń ojca pilota prokuratura umorzyła sprawę. Dlaczego? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Katastrofa śmigłowca pod Iłżą. Prokuratura umarza śledztwo

Nie będzie zarzutów dla 53-latka za spowodowanie wypadku w ruchu powietrznym w Błazinach Górnych pod Iłżą. Jak ustaliła prokuratura, posiadający licencję pilota mężczyzna wynajął od jednej z firm śmigłowiec typu Guimbal Cabri G2, żeby odbyć prywatny lotu na trasie: Radom Piastów - Rzęchów, Rzeczniówek, Błaziny Górne, gm. Iłża - Radom Piastów.

Zbliżając się do Błazin Górnych, pilot śmigłowca, przystępując do lądowania, na wysokości około 7-9 metrów nad ziemią, przy prędkości około 110 km/h, zahaczył płozami o przewody linii energetycznej średniego napięcia i doprowadził do uderzenia śmigłowca dolną częścią jego kadłuba o ziemię. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznał pasażer śmigłowca, ojciec pilota - poinformowała Aneta Góźdź, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Śledztwo w sprawie katastrofy śmigłowca zostało jednak umorzone. Jak dodaje rzeczniczka radomskiej prokuratury, zgodnie z treścią art. 177 § 3 kk jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa z art. 177 § 1 kk następuje na jej wniosek, tymczasem pokrzywdzony, tj. ojciec 53-letniego pilota, nie złożył wniosku o ściganie karne sprawcy wypadku.

- W tej sytuacji stosownie do treści art. 17 § 1 pkt 10 kpk prokurator obowiązany był umorzyć to postępowanie bez przedstawienia sprawcy zarzutu - czytamy w komunikacie.

Katastrofa samolotu w Radomiu

Polecany artykuł:

Policjant potrącony śmiertelnie w drodze na służbę. Zostawił żonę i syna. Wzrus…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIGŁOWIEC
IŁŻA
KATASTROFA