Piekarnia pełna nielegalnych imigrantów! Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-09-18 18:50

Niecodzienne odkrycie w powiecie kozienickim. Straż Graniczna zatrzymała aż 17 cudzoziemców, głównie obywateli Kolumbii, pracujących w jednej z lokalnych piekarni. Okazało się, że obcokrajowcom skończył się czas legalnego pobytu w Polsce, a jeden z nich był nawet poszukiwany przez policję! Co grozi nielegalnym pracownikom i właścicielowi piekarni?

Straż Graniczna w akcji. 17 cudzoziemców z zarzutami

Jak poinformowała rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr Dagmara Bielec, podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców w piekarni zatrzymano 16 obywateli Kolumbii oraz jednego obywatela Wenezueli. Piętnastu Kolumbijczyków i Wenezuelczyk przekroczyło dopuszczalny okres pobytu w Polsce, mimo że początkowo korzystali z możliwości wjazdu i pobytu bez konieczności posiadania wizy lub innego dokumentu pobytowego.

Co więcej, jeden z zatrzymanych Kolumbijczyków był poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna miał zostać zatrzymany i doprowadzony do najbliższego aresztu. Wobec wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu do swoich krajów.

Co dalej z zatrzymanymi cudzoziemcami?

W sześciu przypadkach zakończyły się one już wydaniem decyzji nakazujących opuszczenie Polski oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu do państw strefy Schengen przez okres jednego roku. W pozostałych sprawach czynności trwają – cudzoziemcy złożyli bowiem do wojewody wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Funkcjonariusze SG sprawdzą teraz, czy wnioski te zostały złożone w okresie ich legalnego pobytu.

Ze względu na skalę ujawnionych nieprawidłowości w piekarni, w której cudzoziemcy byli zatrudnieni, funkcjonariusze wszczęli także kontrolę legalności zatrudniania obcokrajowców w tej firmie.

