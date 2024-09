- Najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy zrobili najwięcej krzywdy naszemu krajowi, czyli Niemcy. (...) Pamiętamy wojnę i to, co zrobili z Polską, i oni teraz będą nas uczyli praworządności? Jest to śmieszne. Ja zgadzam się z tym, co powiedział kiedyś Churchill, że Niemcy powinno się bombardować co 50 lat, bez podania przyczyny. (...) Niemcy to kraj, który nigdy nie nauczy się, to jest kraj, który nigdy nie będzie pokorny - mówił w radiowym wywiadzie radny Dariusz Wójcik.