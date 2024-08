- Warto zaznaczyć, że do tego programu nie ma jednego naboru wniosków. Spływają one do nas przez cały rok, a zarząd i radni decydują, które z nich dofinansować – tłumaczy marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. - Samorządy mają różne potrzeby - od remontu drogi, po budowę szkoły czy rozbudowę centrów kultury. Każdy projekt traktujemy priorytetowo.