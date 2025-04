i Autor: Shutterstock (2)

dobrze się przyjrzyj

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Wskaż poprawną nazwę TEJ stolicy. Jedna literka robi różnicę!

Sądzisz, że test w którym będziemy pytać o stolice świata nie ma prawa Cię zaskoczyć? Sprawdźmy to! Tym razem nie pytamy o to, jakie miasto jest stolicą danego państwa, to podajemy Ci na tacy. Problem w tym, że musisz wskazać poprawną nazwę, a to może wcale nie być takie proste, gdy każdy z wariantów odpowiedzi różni się tylko jedną literką! Przyjrzyj się dobrze, zanim uznasz, że wybrałeś/łaś poprawną odpowiedź!