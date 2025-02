i Autor: SHUTTERSTOCK QUIZ. Czy ta wielka światowa gwiazda ma polskie korzenie? Zdziwisz się!

Nie jest to wiedzą powszechną, że wiele światowych gwiazd filmu, sportu czy też muzyki ma polskie korzenie. W naszym środowym quizie przywołujemy 12 naprawdę dużych nazwisk, a Waszym zadaniem jest ocenienie, czy ma ona związek z naszym pięknym krajem. Celem ułatwienia - cofamy się maksymalnie do dziadków/babć wskazanych gwiazd, a nie do początków drzew genealogicznych danych nazwisk!