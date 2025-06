i Autor: AKPA

nie pomyl się!

QUIZ. Oglądasz "Milionerów"? Takie padały pierwsze pytania! Na pewno takie łatwe?

Choć mogłoby się wydawać, że pierwsze pytania w programie "Milionerzy" są dosyć proste, na tzw. rozgrzewkę, to jednak nie zawsze jest to tak oczywiste. W naszym wtorkowym teście przypominamy pytania, które sprawiły problem uczestnikom. Mało tego! My nie oferujemy żadnych kół ratunkowych! Jak zatem Wam pójdzie? Będzie komplet punktów?