Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Na 1 września konwencja szkolna!
2025-09-01 5:00
Wakacje dobiegają końca, a Ty czujesz, że mózg odpoczął aż za bardzo? Czas go rozruszać! Zapraszamy na nasz poniedziałkowy quiz z wiedzy ogólnej, który pozwoli Ci sprawdzić, ile zapamiętałeś ze szkolnych lat. To idealna rozgrzewka przed 1 września i powrotem do szkolnej rzeczywistości. Przetestuj się i zobacz, czy jesteś gotowy na taką konwencję!