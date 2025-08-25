Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Bez 6/10 nie pokazuj się na mieście!
2025-08-25 3:50
Myślisz, że wiesz wszystko i nic Cię nie zaskoczy? Przekonaj się w naszym poniedziałkowym quizie z wiedzy ogólnej! Przygotuj się na solidną dawkę pytań, które przetestują Twoją erudycję. Tylko wynik 6/10 pozwoli Ci z dumą wyjść na miasto. Dasz radę? Sprawdź, czy Twoja wiedza jest naprawdę tak szeroka, jak myślisz!