QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Poniżej 4/10 poczujemy zażenowanie!
Czy Twoja głowa pęka od nadmiaru informacji? A może wciąż pamiętasz lekcje historii i ciekawostki ze świata? Ten quiz z wiedzy ogólnej to doskonały sposób, aby sprawdzić, ile z tego zostało w Twojej pamięci! Nie zawiedź nas i wskaż chociaż połowę poprawnych odpowiedzi!
Pytanie 1 z 10
Najsłynniejsza książka Ildefonso Falconesa to "Katedra w ...":
