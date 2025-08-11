Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Prawdziwy MÓZG uzyska 8/10
2025-08-11 4:00
Poniedziałek to idealny dzień, by sprawdzić, co kryje się w Twojej głowie! Przygotowaliśmy quiz z wiedzy ogólnej, który przetestuje Twoją erudycję. Od historii po naukę, od popkultury po geografię - czeka na Ciebie prawdziwa mieszanka pytań. Tylko nieliczni mogą pochwalić się wynikiem 8/10. Czy posiadasz wiedzę, by do nich dołączyć? Sprawdźmy to!