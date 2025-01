QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zakończ styczeń z godnością i zdobądź 7/10 Pytanie 1 z 10 Jak kończy się "Manifest partii komunistycznej" Karola Marksa? Partia wśród robotników! Robotnicy wśród partii W jedności siła Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.