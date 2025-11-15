QUIZ. Sobotnia ortografia. Sylaby i akcenty. Tego uczą w I klasie. Nie daj się zawstydzić 7-latkom

Witajcie w naszym cotygodniowym teście z waszych umiejętności należytego posługiwania się językiem polskim. Tym razem schodzimy aż do czasów pierwszej klasy podstawowej, w której nauczycielu uczą o akcentach i sylabach. Jak wam pójdzie z wiedzą wdrażaną właśnie do głów 7-latkom?

