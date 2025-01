i Autor: SHUTTERSTOCK

aż cztery możliwości!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Zdania z dyktand szkolnych, przy których aż zbledniesz z przerażenia!

Jest sobota, jest też więc, naturalną koleją rzeczy, test ortograficzny na stronie "Super Expressu". Tym razem mamy dla Was dziesięć zdań, po których usłyszeniu większość z Was by zbladła, gdybyście usłyszeli je w trakcie szkolnego dyktanda. Waszym zadaniem będzie wskazać poprawny zapis. Jakby tego było, tym razem macie aż cztery możliwe warianty odpowiedzi. Jest naprawdę ciężko!