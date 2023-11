i Autor: Podkarpacka Policja Ze względu na młody wiek sprawcy nie będą odpowiadać karnie za pobicie.

Groza

16-latkowie dotkliwie pobili mężczyznę. Zwrócił im uwagę, że skwer to nie toaleta

W Tarnobrzegu dwóch 16-latkotków dotkliwie pobiło mężczyznę, który zwrócił im uwagę, że publiczny skwer to nie toaleta. Poszkodowany został uderzony pięścią, a następnie skopany. Półprzytomny 27-latek leżał na chodniku z zakrwawioną twarzą. Znalazła go kobieta przejeżdżająca przez ul. Piłsudskiego. Pobity mężczyzna trafił do szpitala. Sprawcy nie będą odpowiadać karnie za swój czyn.