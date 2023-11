W tym miejscu zginął ten, co "kulom się nie kłaniał". Pomnika Świerczewskiego już nie ma, ale można zobaczyć to

Dramat rozegrał się w poniedziałek (13 listopada) o godz. 17, na ul. Mikołajczyka Rzeszowie. Anastasia szła do osiedlowego sklepu. Sprawca zadał 12-latce kilka ciosów nożem w okolicach szyi oraz głowy. Dziewczynkę przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ulicy Lwowskiej, gdzie przeszła operację części szczękowo-twarzowej. W środę poinformowano, że została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej, a jej stan oceniono jako dobry.

We wtorek wieczorem policjanci poinformowali, że zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z atakiem.

- Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który może mieć związek z atakiem na 12-latkę w Rzeszowie - brzmiał lakoniczny komunikat.

Atak na 12-latkę w Rzeszowie. Zatrzymano 16-latka

Dziś (środa, 15 listopada) Krzysztof Ciechanowski rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie poinformował, że zatrzymany to 16-latek, mieszkaniec Rzeszowa. Jak zaznacza prokuratura, z uwagi na wiek sprawcy, został on przesłuchany przez policję. Podczas przesłuchania odmówił odpowiedzi na pytanie o to czy przyznaje się do popełnienia czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Prokuratura zawnioskuje o umieszczenie 16-latka w schronisku dla nieletnich.

- W dniu dzisiejszym prokurator, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, skieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania przeciwko nieletniemu, o zastosowanie środków tymczasowych, a przede wszystkim umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz o zastosowanie trybu przewidzianego w art. 67 ustawy, tj. o przekazanie sprawy prokuratorowi wobec stwierdzenia okoliczności wskazanych w art. 10 § 2 kodeksu karnego, tj. jeżeli nieletni, po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego, m. in. z art. 148 § 1 kodeksu karnego, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli m. in. okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają - informuje prok. Ciechanowski.