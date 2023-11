Kierowca wjechał w dwie policjantki na pasach. Trafiły do szpitala

Do wstrząsającego ataku na 12-letnią dziewczynkę doszło w poniedziałek (13 listopada) o godz. 17, na ul. Mikołajczyka Rzeszowie. Anastasia szła do osiedlowego sklepu. Sprawca zadał jej kilka ciosów nożem w okolicach szyi oraz głowy. Dziewczynkę przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ulicy Lwowskiej, gdzie przeszła operację części szczękowo-twarzowej.

Mężczyzna, który może mieć związek z atakiem został zatrzymany we wtorek (14 listopada). Policja udziela tylko szczątkowe informacje:

- Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który może mieć związek z atakiem na 12-latkę w Rzeszowie - poinformowali.

Atak nożownika w Rzeszowie. W jakim stanie jest 12-latka?

Jak powiedział PAP w środę (15 listopada) rano rzecznik Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Tomasz Warchoł, 12-letnia Anastasia została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej we wtorek późnym popołudniem.

- Jest kontaktowa, a jej stan jest dobry i rokowania lekarzy także. Dzisiaj zostanie przewieziona do Kliniki Chirurgii Dziecięcej – przekazał PAP Warchoł.Dodał, że dziecko czeka jeszcze na konsultację okulistyczną, skarży się bowiem na gorsze widzenie w jednym oku.

Atak nożownika. Śledztwo prokuratury

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 12-latki wszczęła Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów. Grozi za to kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, albo 25 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie. Usiłowanie zabójstwa jest bowiem tak samo karane jak dokonanie zabójstwa.

Jak poinformował we wtorek prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, której podlega prokuratura rejonowa, w toku dotychczasowych czynności ustalano, że w poniedziałek około godz. 17, przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie doszło do napadu na 12-letnią dziewczynkę.

- Ustalono, że dziewczynka szła sama na zakupy do pobliskiego sklepu i nagle nieznany mężczyzna miał zajść ją od tyłu, a następnie zadał kilka ran w okolicach szyi oraz głowy, ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem – przekazał prok. Ciechanowski.

Dodał, że dziewczynka zachowała przytomność i zdołała zadzwonić do mamy, która po chwili zjawiła się na miejscu zdarzenia i zadzwoniła na numer alarmowy.