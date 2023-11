12-latka szła na zakupy, gdy dostała ciosy nożem. Zadzwoniła do mamy

Jest śledztwo ws. usiłowania zabójstwa 12-letniej dziewczynki z Rzeszowa

Jak poinformował we wtorek, 14 listopada, prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, której podlega prokuratura rejonowa, śledztwo zostało wszczęte o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. Grozi za to kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, albo 25 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie. Usiłowanie zabójstwa jest bowiem tak samo karane jak dokonanie zabójstwa. W toku dotychczasowych czynności ustalano, że w poniedziałek, 13 listopada, około godz. 17:00, przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie doszło do napadu na 12-letnią dziewczynkę.

Szczegóły sprawy są szokujące. Sprawca napadu jest nadal poszukiwany

- Ustalono, że dziewczynka szła sama na zakupy do pobliskiego sklepu i nagle nieznany mężczyzna miał zajść ją od tyłu, a następnie zadał kilka ran w okolicach szyi oraz głowy, ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem – przekazał prokurator Ciechanowski. Dodał, że dziewczynka zachowała przytomność i zdołała zadzwonić do mamy, która po chwili zjawiła się na miejscu zdarzenia i zadzwoniła na numer alarmowy. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Rzeszowie. Prokurator przekazał, że dziecko przeszło operację. Jego stan jest średnio-ciężki, ale stabilny, a rokowania lekarzy są dobre. Poszukiwania sprawcy cały czas trwają.

Nie żyje 5-latek zaatakowany w Poznaniu. Nożownik wykrzykiwał straszne rzeczy o Putinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.