20-latek ukradł spod domu auto z kartą dla niepełnosprawnych. Bezczelny złodziej wpadł, bo zepsuł sprzęgło

W Jaśle w województwie podkarpackim doszło do bezczelnej kradzieży samochodu. Właściciel zaparkował pod domem otwarte auto i dosłownie na moment zostawił je bez opieki. Jak wiadomo, "okazja czyni złodzieja" i wiedział o tym też 20-latek, który postanowił z niej skorzystać. Wskoczył do środka i odjechał. Policja z Podkarpacia złapała go w niecodziennych okolicznościach.