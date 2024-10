23-latek wjechał pod ciężarówkę. Zmarł pomimo reanimacji

6-latek zginął w tragicznym wypadku w Przeworsku. Wiemy, co dalej z 18-letnim kierowcą

W sobotę 12 października, około 4:30 nad ranem, na drodze krajowej nr 19 doszło do zderzenie dwóch pojazdów. Kierujący seatem 23-latek wjechał pod koła ciężarówki. Niestety pomimo reanimacji zmarł. Utrudnienia na trasie trwały pięć godzin. Co doprowadziło do tragicznego wypadku?

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni mieszkaniec gminy Niebylec kierujący seatem, wjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę krajową nr 19, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się pojazdowi ciężarowemu DAF z naczepą typu chłodnia” – wyjaśniła mł. asp. Przebięda.

