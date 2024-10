6-letni Romeczek zginął na pasach w Przeworsku. „Ten ojciec tak rozpaczał”

Malutki Romeczek do Przeworska przeprowadził się z rodziną w wakacje. Wcześniej mieszkali w Lublinie. Teraz osiedlili się w malutkim miasteczku na Podkarpaciu, gdzie spotkała ich ogromna tragedia. Dzieci od września zaczęły szkołę w nowym miejscu.

Tuż po siódmej Romeczek ostatni raz wyszedł z tatą i siostrą do szkoły. Mama została w domu z najmłodszym dzieckiem. Rodzina była na przejściu dla pieszych, kiedy w malutkiego chłopca wjechał 18-letni Norbert T.

– Na tej drodze zawsze jest tłoczno. Mnóstwo samochodów. Zwłaszcza rano, jak ludzie jadą do pracy do centrum miasta, odwożą dzieci do szkoły. Tak było podczas tego wypadku. Ten chłopak nie mógł pędzić jak wariat. Jechał w sznurku aut, jedno za drugim. Nie wiem czy miał 50 na liczniku. Ciężko to osiągnąć tam. Tam też jest takie pechowe miejsce, że słońce świeci w oczy kierowcom jadącym tak, jak on. Może go oślepiło. Nie wiem- relacjonował przeworszczanin.