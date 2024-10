6-letni Romeczek zginął na pasach. Dramat wyciska łzy. "Tragedia dla obu rodzin"

Przypomnijmy, do tragedii doszło w Przeworsku w środę, 9 października po godz. 7, na ul. Łańcuckiej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący fordem, 18-letni mieszkaniec Przeworska, na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrącił mężczyznę z dwójką dzieci. Mimo podjętej reanimacji życia 6-letniego chłopca nie udało się uratować. Policjanci ustalili, że kierujący fordem był trzeźwy.

Tata odprowadzał dzieci do szkoły, gdy wydarzył się dramat. Nie żyje 6-letni Romeczek. Rozmiar tragedii wstrząsnął całą Polską.

W miejscu tragicznego wypadku ktoś zapalił znicz dla zmarłego Romeczka. Widok tlącej się świeczki postawionej tuż obok przejścia dla pieszych wywołuje łzy i przypomina o tragicznej śmierci 6-letniego chłopca. Nikt, kto tego dnia pojawił się na na ul. Łańcuckiej w Przeworsku nie przeszedł obojętnie obok miejsca dramatu.

- Usłyszałem trzask, krzyki i wybiegłem. Teraz nie mogę na ten swój rower wsiąść i jechać dalej. Boże, stoję i patrzę na te buty na przejściu i czapkę. Boże, co za tragedia. To jest tragedia dwóch rodzin. Nie wyobrażam sobie, co oni wszyscy muszą teraz przeżywać. Ten chłopak, który samochodem jechał, to syn mojego kolegi. On taki grzeczny. Jak zdał to prawo jazdy, to czasem odwoził młodszą siostrę do szkoły. Przecież nie zrobił tego specjalnie. Może coś się w aucie stało, może się zagapił. Taki młody chłopak. Serce pęka - powiedział naszej dziennikarce tuż po wypadku świadek.