Usłyszałem trzask, krzyki i wybiegłem. Teraz nie mogę na ten swój rower wsiąść i jechać dalej. Boże, stoję i patrzę na te buty na przejściu i czapkę. Boże, co za tragedia. To jest tragedia dwóch rodzin. Nie wyobrażam sobie, co oni wszyscy muszą teraz przeżywać. Ten chłopak, który samochodem jechał, to syn mojego kolegi. On taki grzeczny. Jak zdał to prawo jazdy, to czasem odwoził młodszą siostrę do szkoły. Przecież nie zrobił tego specjalnie. Może coś się w aucie stało, może się zagapił. Taki młody chłopak. Serce pęka - powiedział naszej dziennikarce świadek.