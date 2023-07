i Autor: Podkarpacka Policja Kierujący audi 25-latek, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej scanii.

25-latek nie ustąpił pierwszeństwa i gorzko pożałował. Audi staranowane przez ciężarówkę

Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu audi ze scanią. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że winnym nieszczęścia był 25-latek kierujący pierwszym z tych pojazdów. Włączając się do ruchu nie ustąpił on pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej ciężarówce. Mężczyzna został poszkodowany, a wraz z nim do szpitala przetransportowano 18-letnią pasażerkę audi.