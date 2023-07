Palce umarlaka w bieszczadzkim lesie. Znalezisko jak z horroru

Spacer po lesie kojarzy się nam raczej z pozytywnymi wrażeniami. Jednak wędrując można spotkać... palce wyłaniające się z ziemi! Taki widok może napędzić nam stracha. "Palce umarlaka", bo o nich mowa zostały sfotografowane w bieszczadzkim lesie. Leśnicy z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne tłumaczą, że jest to grzyb - próchnilec.

- Jego łacińska nazwa gatunkowa polymorpha oznacza różnokształtność szczególnie kształtów - czytamy.

Dlaczego próchnilec? Gatunki należące do tego rodzaju grzyba powodują próchnienie drewna. Nazwy "palce umarlaka" nie trzeba chyba tłumaczyć - wygląd grzybów sprawia, że można się mocno przestraszyć. Jest to gatunek występujący w Polsce, pospolity. Rośnie w kępach, co może potęgować wrażenie palców wystających z ziemi. Można go spotkać na wszystkich kontynentach poza Afryką i Antarktydą.

Grzyb ten co prawda może napędzić stracha wyglądem, ale nie ma się czego bać. Co jednak ważne - nie jest to grzyb jadalny! Można znaleźć go w lasach i parkach.