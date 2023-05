4-latek poszedł do marketu. Mama patrzyła przez okno

Do zdarzenia doszło w czwartek (11 maja 2023) przed godz. 13.00. Do jednego ze sklepów w Jarosławiu przyszedł 4-latek w towarzystwie kilku nastolatków. Dzieci nie znały malca. Jak podały obsłudze sklepu, w pewnym momencie chłopczyk dołączył do ich grupy i szedł za nimi. Dzieckiem zaopiekowała się pracownica sklepu, która zauważyła, że chłopiec jest zdezorientowany. Gdy przez dłuższy czas nikt nie zgłosił poszukiwania dziecka w obrębie sklepu, powiadomiła policję.

Na miejsce zostali skierowani dzielnicowi. 4-latek wiedział jak się nazywa ale nie potrafił powiedzieć, gdzie mieszka.

- Funkcjonariusze ustalili, że rodzice dziecka, nie posiadają stałego adresu zameldowania. Policjantom, podczas rozmowy z malcem, udało się uzyskać dodatkowe informacje między innymi, z którego placu zabaw się oddalił, zanim dołączył do grupy dzieci. Poprzez własne ustalenia oraz liczne rozmowy telefoniczne, dzielnicowi ustalili miejsce zamieszkania dziecka, gdzie zastali jego matkę. Kobieta oświadczyła, że przez okno swojego mieszkania doglądała, co robi jej syn na placu zabaw. Gdy w pewnym momencie zauważyła jego nieobecność do poszukiwań malca skierowała swojego najstarszego syna - przekazuje KPP Jarosław.

Jak podała kobieta, sama sprawuje opiekę nad piątką małoletnich dzieci. Policjanci przekazali 4-latka matce.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy.

