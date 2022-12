Do dramatu doszło w środę (14 grudnia 2022) tuż po godzinie 19.00 w Makowisku w powiecie jarosławskim w mieszkaniu, w budynku wielorodzinnym. Jak informują podkarpaccy strażacy, 9-osobowa rodzina została zabrana do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla.

- W mieszkaniu przebywała 9-osobowa rodzina, wśród nich dwoje dorosłych i siedmioro dzieci w wieku od 15 lat do 5 miesięcy. Decyzją lekarza wszyscy zostali zabrani do szpitala na badania. Źródłem toksycznego czadu najprawdopodobniej był gazowy piecyk, służący do podgrzewania wody, zainstalowany w łazience - przekazuje bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

To nie pierwsze takie zdarzenie w tym sezonie. Jak podaje bryg. Marcin Betleja, od początku października podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do 44 interwencji związanych z występowaniem w domach i mieszkaniach tego toksycznego gazu. Dwie osoby zginęły.

- Apelujemy o sprawdzenie wszystkich urządzeń, których używamy na co dzień do ogrzewania naszych domów i mieszkań. Sprawdźmy urządzenia służące do podgrzewania wody, sprawdźmy przewody kominowe i przewody wentylacyjne. Zamontujmy czujkę tlenku węgla, to może nam uratować życie - apelują strażacy.

