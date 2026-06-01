Akcja ratunkowa na Jeziorze Solińskim! Pięć osób wpadło do wody

W sobotę (30 maja) po godzinie 15.00 na Jeziorze Solińskim, niedaleko Wyspy Małej, silny podmuch wiatru wywrócił jacht, w wyniku czego pięć osób wpadło do wody.

Policyjni stermotorzyści oraz ratownicy bieszczadzkiego WOPR szybko dotarli na miejsce i bezpiecznie wyciągnęli z wody dwóch mężczyzn, kobietę i dwie nastolatki; ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja przypomina o konieczności sprawdzania prognozy pogody przed wypłynięciem oraz stałego obserwowania warunków atmosferycznych na wodzie, aby w razie pogorszenia pogody obrać kurs na najbliższy port.

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło na Jeziorze Solińskim. Pięć osób wpadło do wody po tym, jak silny podmuch wiatru wywrócił jacht, którym płynęli.

Do zdarzenia doszło w sobotę (30 maja) tuż po godzinie 15.00 na Jeziorze Solińskim, nieopodal Wyspy Małej. Porywisty wiatr wywrócił jacht! Do wody wpadło pięć osób.

-W tym czasie na wodach jeziora pełniły służbę dwa patrole policyjnych stermotorzystów. Funkcjonariusze już po kilku minutach, dzięki użyciu łodzi i skuterów wodnych, dotarli do poszkodowanych. Podjęli z wody dwóch mężczyzn, kobietę, i dwie nastolatki. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – podaje podkarpacka policja.

Z pomocą ratowników bieszczadzkiego WOPR zabezpieczono wywrócony jacht i przetransportowano go w bezpieczne miejsce. Policjanci przypominają o sprawdzanie prognozy pogody podczas planowania wypoczynku w górach.

Wszystko więc może się zdarzyć – także silna, sztormowa pogoda na bieszczadzkim jeziorze. Zasadą podstawową jest to, aby cały czas podczas rejsu obserwować niebo i analizować ewentualne zjawiska atmosferyczne. Przed wyjściem z portu dokładnie sprawdźmy prognozy pogody na najbliższy czas – przekazują policjanci w komunikacie.

Co zrobić w przypadku pogorszenia pogody?

Jeśli zauważymy pierwsze oznaki nadciągającego pogorszenia pogody, powinniśmy natychmiast obrać kurs na najbliższy port lub pobliski brzeg. Lepiej sztormową pogodę przeczekać na lądzie niż walczyć z wiatrem i wysokimi falami na wodzie. Wszyscy muszą mieć założone kamizelki ratunkowe oraz znajdować się na pokładzie – apelują policjanci.