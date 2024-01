Areszt dla 22-latka, zaczęło się od przekroczenia prędkości

W poniedziałek (08/01/2024)przed godz. 20, na ul. Lwowskiej w Przeworsku, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli mazdę. Powodem kontroli, była prędkość. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h, kierujący mazdą, jechał o 29 km/h za szybko. Jednak sytuacja nie zakończyła się mandatem czy upomnieniem młodego kierowcy, gdyż podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że 22-letni mieszkaniec powiatu sanockiego, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami i jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Sanoku, a także przez tamtejszy sąd rejonowy, celem odbycia pięćdziesięciu dni kary zastępczej pozbawienia wolności. To nie koniec problemów młodego mężczyzny. Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudziło również dziwne zachowanie kierowcy. Szybko okazało się, co było powodem jego zdenerwowania. -W aucie 22-letniego mieszkańca powiatu sanockiego, mundurowi znaleźli dwa worki suszu koloru ciemno zielonego. Wstępne badanie potwierdziło, że zabezpieczony susz to marihuana, o łącznej wadze 1051,2 gramów. Substancje zostaną przesłane do laboratorium kryminalistycznego, celem przeprowadzenia szczegółowej analizy. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami kierujący przyznał się, że wcześniej palił susz marihuany. Od mężczyzny została pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających. 22-latek został zatrzymany i trafili do policyjnego aresztu-przekazała przeworska policja. O tym jaką karę usłyszy mężczyzna, gdyby okazało się, że faktycznie jechał pod wpływem środków odurzających, zadecyduje sąd. Mieszkaniec powiatu sanockiego został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy. Przeworscy kryminalni zawnioskowali do prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował 22-latka na trzy miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Młody kierowca osobno poniesie karę za jazdę bez uprawnień. Nie ma wątpliwości, że za kółkiem szybko nie będzie mógł usiąść.

