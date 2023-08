i Autor: Tumisu/Pixabay.com Atak nożem pod sklepem. Wstrząsający finał awantury

Atak nożem pod sklepem. Wstrząsający finał awantury

Do szokujących scen doszło pod sklepem w miejscowości Mokre (Podkarpackie). Finałem awantury miał być atak nożem! 29-latek trafił do szpitala w poważnym stanie, a 33-letni nożownik do aresztu. Grozi mu do 15 lat więzienia.