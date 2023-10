Banksterzy z Grębowa stanęli przed sądem

18-letni Michał nie żyje. Prokuratura nie ma wątpliwości co do przyczyny śmierci

O Banku Spółdzielczym w Grębowie (powiat tarnobrzeski )zrobiło się głośno w lipcu 2019 roku, kiedy przez kilka dni, od rana po kilka godzin stali tam klienci, którzy chcieli wybrać swoje oszczędności. Zapanowała panika. Najpierw uspokajano ludzi, że wybierają pieniądze z rachunków przez plotkę, potem okazało się, że Prokuratura ma mocne dowody przeciwko najważniejszym osobom w banku, które miały dopuszczać się wielomilionowych przekrętów, a pieniądze klientów naprawdę są poważnie zagrożone. Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wpłynął akt oskarżenia opracowany przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Prokuratura Krajowa oskarżyła byłych pracowników upadłego już Banku Spółdzielczego w Grębowie, w tym: Janinę K. - prezesa zarządu, Genowefę K. - wiceprezesa zarządu, główną księgową, Teresę R. - członka zarządu, starszego inspektora ekonomicznego, Danutę R. – specjalistę ds. samorządowych i obsługi oszczędności, audytora wewnętrznego, Bożenę Sz. – starszego inspektora ds. oszczędności i depozytów, członka rady nadzorczej, Krzysztofa K. (syn Janiny K.) – referenta ds. kredytów , Mariana R. – przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębowie, Helenę K. – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grębowie. Lista zarzutów jest bardzo długa najcięższe dotyczą prezeski upadłego banku. Prokurator zarzucił Janinie K. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Innym osobom, udział w tejże zorganizowanej grupie przestępczej. A wszystkim oskarżonym - wyrządzenie Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także przywłaszczenie powierzonego mienia w znacznych rozmiarach. Ponadto Janinie K., Genowefie K. oraz Krzysztofowi K. prokurator zarzucił popełnienie dwóch oszustw na szkodę innych banków. Z ustaleń dokonanych w toku śledztwa wynika, że sprawcy działali w okresie od 2004 do 2019 roku na terenie woj. podkarpackiego, w szczególności w miejscowości Grębów. Według śledczych banksterzy spod Tarnobrzega poprzez nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków wyrządzili Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkodę majątkową w kwocie ponad 19 milionów złotych, a także dokonali przywłaszczenia powierzonego pracownikom Banku Spółdzielczego w Grębowie mienia w postaci środków pieniężnych zdeponowanych przez kilkudziesięciu klientów banku na lokatach pieniężnych w kwocie ponad 25 milionów złotych.Ponadto prokurator ustalił, że w czerwcu 2019 roku oskarżeni Janina K. (prezes zarządu), Genowefa K. (wiceprezes zarządu, główny księgowy) oraz Krzysztof K. (syn Janiny K., referent ds. kredytów) wyłudzili z dwóch banków łącznie 10 milionów złotych. W toku postępowania śledczy ustalili, że celem działania rozpracowanej grupy przestępczej było popełnianie przestępstw polegających w szczególności na udzieleniu kredytów z naruszeniem procedur banku, przywłaszczaniu środków pieniężnych zdeponowanych przez klientów na lokatach pieniężnych i inwestowaniu tych środków na rachunkach maklerskich poprzez:podrabianie dokumentów bankowych, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, zakładanie rachunków bankowych na osoby fikcyjne i nieżyjące, dokonywanie przelewu środków pieniężnych pomiędzy założonymi na osoby fikcyjne i nieżyjące rachunkami oraz dokonywanie z tych rachunków wypłat gotówkowych, udzielanie (dla siebie – Janina K. oraz osób jej najbliższych) kredytów z naruszeniem procedur, bez sprawdzenia zdolności kredytowych, bez akceptacji członków rady nadzorczej oraz bez właściwego ich zabezpieczenia, jak też z zaniżonym oprocentowaniem odsetek.

We wtorek 17 października przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu ruszył proces ośmiu oskarżonych banksterów z Grębowa. Na ławie oskarżonych zasiadło sześć kobiet i dwóch mężczyzn w wieku od 44 do 85 lat z czego sześcioro doprowadzano z aresztów śledczych. Oskarżeni przedstawiając się przed sśdem tłumaczyli, że są bardzo ubodzy nie mają żadnych majątków, oprócz starych samochodów i pojedynczego sprzętu rolniczego. Przed sądem pierwsza zeznawała długoletnia pracownica Banku, oraz członek zarządu(od lat 70. do 2012 roku, a w latach 2017-2019 była członkiem Rady Nadzorczej ) Bożena Sz., która przyznała się do wszystkich zarzucanych jej czynów. Przed sądem dokładnie sprecyzowała na czym polegał mechanizm oszustwa, oraz zaznaczała, że wszystkie przestępstwa dokonane zostały z inicjatywy prezeski Janiny K. To ona miała nakazywać fałszowanie dokumentów i sama zapragnąć zagrać na giełdzie. Wcześniej miał to robić jej syn i ona zachęcona jego dobrą passą też chciała spróbować, ale nie zaryzykowała swoich pieniędzy, a cudze! Bożena Sz. podnosiła, że Zarząd Banku nic nie wiedział o "działaniach" prezeski, bo w dokumentach się wszystko miało zgadzać. Kobieta zaznaczyła też, że nie wzbogaciła się na tych oszustwach, a jedynie dwa razy przyjęła od prezeski kwotę 2,5 tys. zł pod stołem i comiesięczne premie.

Komisja Nadzoru Finansowego 12 lipca 2019 roku zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 3 września 2019 roku ogłoszona została upadłość Banku Spółdzielczego w Grębowie.