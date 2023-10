i Autor: UM Rzeszów Kierowcy MPK strajkują w Rzeszowie. Mieszkańcy mają problem

utrudnienia

Kierowcy MPK strajkują w Rzeszowie. Mieszkańcy mają problem

ap | PAP 9:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wtorek (17 października 2023) rano rozpoczął się zapowiadany strajk kierowców MPK w Rzeszowie. Mieszkańcy Rzeszowa mają od rana problem z dojazdem do szkoły i pracy. Strajk to wynik braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

Najnowsze z działu Wybory 2023 Wyniki wyborów 2023 w Rzeszowie. Na kogo głosowali rzeszowianie? Wybory 2023 Frekwencja w wyborach 2023. Jaka była ostateczna frekwencja na Podkarpaciu? Wybory 2023 Wyniki wyborów parlamentarnych 2023 na Podkarpaciu. Oto ostateczne wyniki! nietypowe grzybobranie Zbierali grzyby halucynogenne w Bieszczadach. To doprowadziło ich do zguby Wstrząsające! Pobili 50-latka i zostawili przy torach. Mężczyzna nie przeżył W Rzeszowie we wtorek (17 października 2023) od rana trwa strajk kierowców MPK. Do strajku przystąpili kierowcy z Wolnego Związku Zawodowego Pracowników MPK. Jak powiedział PAP lider związku Wojciech Cwalina, od rana na miasto nie wyjechało około 60 kierowców. - To jest tylko pierwsza zmiana. Przewidujemy, że na drugiej ta liczba się zwiększy. Zakładamy, że może się podwoić – przekazał we wtorek rano PAP Wojciech Cwalina. Część strajkujących kierowców przyniosło zwolnienia lekarskie i wrócili do domów. Inna część załogi pojawiła się w pracy, ale odmówiła wykonywania obowiązków. Przebywają na terenie bazy autobusowej przy ul. Lubelskiej. Aktualnie pracuje około 100 kierowców. - To pozwala na zaspokojenie ok. 90 proc. kursów porannego szczytu komunikacyjnego – poinformował w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego, który odpowiada za organizację komunikacji miejskiej. - Na pewno będą realizowane kursy związane z dowozem mieszkańców do zakładów pracy, w tym tych w strefach przemysłowych, kursy linii wyjeżdżających poza miasto oraz duża część najpopularniejszych kursów linii takich jak nr 18 czy 19 – przekazał rzecznik ZTM Maciej Chłodnicki. ZTM zapewnił również, że szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów będą się znajdować na tablicach świetlnych przy przystankach. Strajk kierowców MPK. Utrudnienia dla mieszkańców Mieszkańcy Rzeszowa od rana pytają w mediach społecznościowych, czy wiadomo, które kursy wypadły z rozkładu jazdy i czy są duże utrudnienia. "Mój syn wrócił do domu, bo nie przyjechał MPK" - napisał jeden z internautów. "Ósemka o 6:45 na Staromiejskiej w stronę centrum odjechała 10 minut później, ale była" – zakomunikowała Barbara. "Zafundowaliście mi 8 km spaceru… i oczywiście spóźnienie do pracy… Nie napiszę, czego wam życzę. Ps. Na tablicach nie ma żadnych informacji" – to z kolei wpis Agnieszki. Wtorkowy strajk jest konsekwencją sporu zbiorowego, który rozpoczął się w kwietniu br. Trzy działające w spółce związki zawodowe zażądały podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Główny postulatem było zwiększenie stawki godzinowej o 2 zł (340 zł miesięcznie) i wypłacenie podwyżki z wyrównaniem od 1 kwietnia. Związkowcy zażądali też zmiany systemu stażowego i utrzymania comiesięcznej premii, która stanowi 20 proc. wynagrodzenia. Po negocjacjach dwa związki zawodowe – "Solidarność" i Związek Zawodowy Kierowców Autobusów i Pracowników Obsługi MPK – zgodziły się na propozycję zarządu MPK, czyli podniesienie stawki godzinowej o 1,80 zł oraz na premię frekwencyjną. Zaprotestował Wolny Związek Zawodowy Pracowników MPK, który podtrzymał spór zbiorowy. Zarząd Transportu Miejskiego przypomniał, że w 2022 r. w MPK także wprowadzono podwyżki dla załogi. Przeciętnie wynagrodzenie wzrosło o 600 zł brutto. Do tej kwoty wliczone są wszystkie składniki, w tym godziny nadliczbowe i świąteczne. Bez opuszczonych rogatek i włączonych sygnałów. Autobus jechał prosto na pociąg Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. QUIZ. Znasz te polskie autobusy? Pytanie 1 z 11 Marka Autosan ma siedzibę w: Sandomierzu Sanoku Sannikach Dalej