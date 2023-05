Youtuber wskazał najczęstsze błędy kierowców. Nie owijał w bawełnę

Piotr Tunicki na swoim kanale na Youtube "Okiem Miłośnika", a także w mediach społecznościowych pokazuje, jak wygląda praca kierowcy MPK. Oglądają go kierowcy (ale nie tylko!) z całej Polski. Na jego kanale znaleźć można ciekawostki i porady, można też nieco douczyć się z zasad ruchu drogowego.

Agnieszka Przystaś: Co jest ciekawego w pracy kierowcy MPK?

Cały czas coś się dzieje na drodze, kontakt z ludźmi, od sierpnia 2021 jeżdżę jako kierowca, lubię pracę za kółkiem. W tej pracy nie ma monotonii, uważam że praca - jak każda - ma swoje wady i zalety. Przede wszystkim trzeba lubić jeździć i lubić ludzi, to podstawa. Codziennie inna linia, inna trasa, można podziwiać miasto i to, jak się zmienia o każdej porze dnia i roku.

Nazywasz siebie miłośnikiem komunikacji miejskiej, skąd ta miłość?

Właściwie to bardziej bym się określił pasjonatem, kierownica towarzyszy mi od dziecka. Dziadek od strony taty, tata oraz dwóch wujków jeździli autobusami. Dziadek i tata w turystyce, wujkowie w MPK. Jak byłem dzieckiem, często „kabinowałem” u jednego z nich. Aktualnie obaj z tatą jeździmy w MPK. Lubię motoryzację, gdyż miałem z nią do czynienia od dziecka, zawsze lubiłem duże pojazdy, więc pewnie stąd to zamiłowanie. Na chwilę ta pasja osłabła, jakiś czas temu wróciła i postanowiłem usiąść za sterami autobusu. O mojej pracy opowiadam na YouTube na swoim kanale „Okiem Miłośnika”. Pozwolę sobie tu zacytować słowa jednego z moich kolegów kierowców - pasjonatów z Polski: „jeśli kochasz to co robisz, nie przepracujesz ani jednego dnia”

Czy zdarzyła Ci się kiedyś jakaś niebezpieczna sytuacja?

Nie licząc sytuacji, kiedy to byłem świadkiem potrącenia pieszej na przejściu, czy pasażera, który był pod wpływem alkoholu i przepychał kontrolerkę biletów, nic się nie wydarzyło. Trzeba umieć nad sobą panować i nie wdawać się w dyskusje z pasażerami.

Jeździsz sporo po ulicach Rzeszowa - jak oceniłbyś, czy scharakteryzowałbyś rzeszowskich kierowców?

Jeśli chodzi o kierowców jeżdżących po Rzeszowie z punktu widzenia kierowcy - instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii, nie jest źle. Po Rzeszowie jeżdżę od 2001 roku, 15 lat jako taksówkarz, 11 jako instruktor nauki jazdy, prawie 2 lata w MPK. Mogę powiedzieć, że kultura jazdy się poprawiła, ale kierowcy są nerwowi, często zapominają o używaniu kierunkowskazów, ignorują znaki drogowe i sygnalizatory świetlne. Nagminne jest zajeżdżanie drogi, czy wpychanie się przed samą maskę. Ale widzę, że i tak sytuacja się poprawiła w ciągu ostatnich dwóch lat. Częściej np. wpuszczają autobusy z zatoki przystankowej, rzadziej też niż kiedyś zdarza się wjazd na skrzyżowanie, pomimo braku możliwości opuszczenia go.

Dzień Otwarty w MPK Rzeszów

W niedzielę, 4 czerwca 2023 w godz. 10.00-14.00 z okazji 75-lecia komunikacji miejskiej w Rzeszowie oraz 65-lecia MPK Rzeszów odbędzie się Dzień Otwarty zajezdni MPK przy ul. Lubelskiej 54. Wśród atrakcji m.in. przejazd zabytkowym Jelczem PR110U#442, prezentacja najnowszego autobusu Solaris Urbino 18 CNG Mild hybrid, prezentacja wszystkich autobusów MPK Rzeszów, zwiedzanie warsztatu, przejazd autobusem przez myjnię, pokazy strażaków z OSP.

