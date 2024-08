Lato dobiega końca? Zaskakujące zachowanie bocianów. Zbierają się do odlotu z Polski

Niewielu wie, że tutaj mieści się największy schron kolejowy na świecie. To trzeba to zobaczyć na własne oczy

Bociany szykują się do opuszczenia Polski

Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie opowiedział o „sejmikach bocianich”, które właśnie się rozpoczęły. – Tzw. ”sejmiki bocianie”, podczas których ptaki gromadzą się w duże, to liczące nawet po ok. 50 sztuk stada. Miejsca sejmików ptaki wybierają instynktownie, a żerując nawet przez kilka dni na pobliskich łąkach, przygotowują się do czekającego ich długiego lotu – tłumaczył Marszałek.

Według przyrodników połowa sierpnia to początek jesieni w naturze. Ptaki szykują się do odlotu na południe, żeby uniknąć zimowego chłodu. Bociany zaczynają się zbierać w zgrupowania zwane popularnie sejmikami, żeby - jak kiedyś wierzono - naradzić się i opracować strategię przelotu oraz „obklekotać” między sobą całą drogę, która jest przed nimi. Bocianie sejmiki można zaobserwować na łąkach i polach.

Co właściwie bociany robią podczas tych sejmików? - Bociany, tuż przed odlotem, tradycyjnie organizują "sejmiki", gromadzą się, by żerować. Jedną z funkcji tych spotkań jest wymiana informacji, inną - uzupełnianie zapasów pokarmów - wyjaśnił Edward Marszałek. Czy początek sierpnia to nie za wcześnie, aby bociany już organizowały się do odlotu? Rzecznik Prasowy RDLP w Krośnie nie ma wątpliwości, że to właściwa pora. - Od dłuższego czasu obserwujemy sejmiki bocianie już w pierwszej połowie sierpnia. Te ptaki przylatują wcześniej, bo wcześniej robi się ciepło, więc automatycznie szybciej mają młode, te szybciej uczą się latać i również szybciej są gotowe do drogi. Trzeba się przyzwyczaić do tego. Już kilka lat temu robiłem zdjęcia „sejmików bocianich” ok. 10 sierpnia - powiedział nasz rozmówca, który nie ma wątpliwości, że wielkie stada i wspólne żerowanie oznacza, że niebawem bociany znikną z naszego krajobrazu na najbliższe miesiące i powitamy je z powrotem na wiosnę w przyszłym roku.

Oprócz wielkich skupisk bocianów na łąkach i polach, na prywatne podwórka zaglądają też te bociany, które całe lato „gościły” się w konkretnych domach. Tak jak bocian Kajtek, który codziennie wpadał na wątróbkę, a corocznie, kiedy zbiera się do odlotu przylatuje nad dom Pani Ireny ze Studziana (pow. przeworski) z całą ptasią rodziną i robią kółka nad ogrodem na pożegnanie. Odlatujące bociany powoli zapowiadają koniec lata i nadchodzącą jesień.