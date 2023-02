Bomba lotnicza w Ostrowie. Ewakuowano mieszkańców

Wichury i deszcze na Podkarpaciu. Strażacy wyjeżdżali 72 razy. Uszkodzone dachy to nie wszystko

W poniedziałek (20 lutego 2023) w miejscowości Ostrów znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policjantów, którzy ustalili, że znaleziony przedmiot to bomba lotnicza pochodząca prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

- Niewybuch leżał na niewielkiej głębokości i został odsłonięty podczas prac ziemnych z wykorzystaniem koparki. Funkcjonariusze zabezpieczyli znalezisko i powiadomili saperów. Do czasu przyjazdu patrolu minerskiego, miejsce pozostawało zabezpieczane przez mundurowych - przekazuje KPP Ropczyce.

Jak się okazało, nie było to jedyne niebezpieczne znalezisko w tym miejscu. Podczas usuwania bomby, patrol minerski znalazł trzy pociski artyleryjskie oraz pocisk do granatnika. Na czas podjęcia przez saperów niebezpiecznych przedmiotów, funkcjonariusze przeprowadzili ewakuację mieszkańców ze znajdujących się nieopodal budynków. Po kilkudziesięciu minutach wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów.

- Pamiętajmy! Materiał wybuchowy, pomimo że przeleżał w ziemi kilkadziesiąt lat, wciąż zachowuje swoje właściwości i jest również niebezpieczny. W przypadku znalezienia takich przedmiotów, nie można ich dotykać i podnosić oraz zabezpieczać we własnym zakresie. O znalezisku trzeba natychmiast powiadomić policję - apelują mundurowi.

