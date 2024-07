Burze z gradem i upały to nie wszystko. Czerwone alerty IMGW

Amerykańscy żołnierze kupują to w polskich sklepach. Dla nich zamawiają całe palety

- Przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem, zwłaszcza na południu. Suma opadów w czasie burz do 20 mm; na południu do 40 mm, a w Karpatach nawet do 50 mm - informuje IMGW.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów, termometry wskażą maksymalnie do 28°C do 33°C, jedynie miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 24°C do 27°C, a nad samym morzem około 22°C.

- Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków wschodnich, tylko na północnym wschodzie słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h - przestrzegają synoptycy.

Prognoza IMGW. Noc z piątku na sobotę

IMGW przekazuje, że w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na zachodzie i w centrum miejscami burze, nasuwające się od południowego zachodu.

- Burze początkowo możliwe również na południowym wschodzie. W czasie burze prognozowana suma opadów do 30 mm w centrum, a na zachodzie do lokalnie do 70 mm. Burzom towarzyszyć może opad gradu - czytamy.

Temperatura minimalna od 16°C, 17°C na zachodzie i północnym zachodzie do 22°C na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich Sudetów od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, przeważnie z kierunków wschodnich, na zachodzie skręcający na zachodni. W czasie burz na zachodzie kraju porywy wiatru lokalnie do 100 km/h.

