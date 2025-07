Rodziny zastępcze pilnie potrzebne. Powiat Rzeszowski rozpoczął ważną kampanię

Problem pieczy zastępczej jest kwestią wymagającą natychmiastowego rozwiązania. Możemy rozwiązać go pogłębiając współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Chodzi o to, by rozwiązywać problemy u źródeł. Im więcej rodzin, które otrzymają skuteczne wsparcie od asystentów rodzin tym będzie mniejsza konieczność obejmowania dzieci pieczą zastępczą – mówi Krzysztof Jarosz, Starosta Rzeszowski. Zauważa także, iż asystenci rodzin powinni pracować etatowo i na bieżąco śledzić funkcjonowanie rodzin w kryzysie. Planuje też zorganizować cykl spotkań pogłębiających współpracę PCPR z GOPSami z terenu całego powiatu.

Zarówno w skali Powiatu jak i całej Polski pogorszyła się sytuacja związana z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Wyczerpana jest liczba miejsc zarówno w placówkach wychowawczych jak i rodzinach zastępczych – alarmuje Agnieszka Gabrowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów piecza zastępcza jest sprawowana w sytuacji, gdy biologiczni rodzice nie mogą z różnych powodów zapewnić swym niepełnoletnim dzieciom właściwego wychowania i opieki. Piecza jest sprawowana zarówno w formie rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, rodzinne domy dziecka), jak również instytucjonalnej poprzez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Według stanu na koniec grudnia 2024 roku w Powiecie Rzeszowskim funkcjonowały 53 rodziny zastępcze w których umieszczonych było 77 dzieci. Działały cztery rodzinne domy dziecka z szesnaściorgiem dzieci, 19 rodzin zastępczych niezawodowych (26 dzieci), 30 rodzin zastępczych spokrewnionych (35 dzieci). Na terenie Powiatu funkcjonują też 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze: Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” w Tyczynie, Dom Opatrzności dla Dzieci i Młodzieży w Łące oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” w Łące dysponujące łącznie 42 miejscami.

Rodziny zastępcze są objęte różnymi i wszechstronnymi formami wsparcia. Zapewniona jest im pomoc prawna i psychologiczna, fachowe poradnictwo. W stałym kontakcie z nimi są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, stale podnoszący swoje kwalifikacje. PCPR wspiera osoby sprawujące pieczę zastępczą w wykonywaniu podstawowych zadań jakimi są zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków wychowawczych, podtrzymywanie pozytywnych relacji z biologicznymi rodzicami i innymi bliskimi członkami rodziny, dążeniu do powrotu dziecka pod opiekę rodziny.

Osoby zainteresowanie stworzeniem rodziny zastępczej mogą się kontaktować z Zespołem do spraw rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem tel. (17) 859 48 23, 519 585 391.