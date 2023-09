Był poszukiwany w sprawie zabójstwa. Patryk M. zmienił się nie do poznania

Akcja CBŚP

Był poszukiwany w sprawie zabójstwa, ukrył się na Podkarpaciu. Patryk M. zmienił się nie do poznania

Zatrzymano Patryka M. ps. „Pcheła”. Mężczyzna ukrywał się przed służbami, ponieważ był poszukiwany do sprawy zabójstwa, do którego doszło w Wielkiej Brytanii oraz przez polskie organy ścigania za przestępstwa o charakterze kryminalnym i narkotykowym. Mężczyzna zmienił całkowicie wygląd i ukrył się na Podkarpaciu. Zatrzymali go agenci CBŚP.