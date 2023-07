Laboratorium narkotyków na zapleczu piekarni. Akcja CBŚP na Podkarpaciu

Totalnie się upił i nie miał siły pedałować. To co zrobił zdumiało policjantów

Jak wynika z informacji przekazanych przez podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczkę CBŚP , zatrzymano czterech członków grupy przestępczej, którzy mieli zajmować się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, m.in. amfetaminy, 4CMC oraz marihuany i haszyszu. Policjanci przeszukali pomieszczenia gospodarcze oraz samochody należące do podejrzanych. W jednym z wynajmowanych pomieszczeń, na zapleczu piekarni policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych, gdzie przejęli urządzenia i substancje niezbędne do produkcji narkotyków. W tym miejscu policjanci zabezpieczyli także około 40 litrów 4CMC (klefedron).

- Kolejne narkotyki czyli 2,5 kg amfetaminy ukryte było pod siedzeniem samochodu należącego do jednego z zatrzymanych oraz w wynajętym garażu. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli także rewolwer i 300 sztuk amunicji, prawie 40 tysięcy sztuk papierosów i 42 kg tytoniu. Funkcjonariusze przejęli również 10 automatów do gier hazardowych. Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami za urządzanie gier hazardowych za każdy automat grozi kara administracyjna. W tym przypadku grozić może kara łączna w wysokości nawet miliona złotych. Dodatkowo w trakcie wykonywanych czynności odzyskano 2 samochody skradzione w Belgii, tj.: BMW 320D warte około 60 tys. zł i Volvo V60 warte około 200 tys. zł - podaje rzeczniczka.

Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

- Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 3 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - informuje CBŚP.

