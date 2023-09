Ceny warzyw i owoców w Holandii mogą zaskoczyć Polaków [GALERIA, WIDEO]

Liczba Polaków mieszkających obecnie w Holandii wynosi około 250 000 – ponad 160 000 jest oficjalnie zarejestrowanych, a około 90 000 przebywa tam czasowo. Największymi skupiskami Polonii są miasta:

Haga – 13 078,

Rotterdam – 9107,

Amsterdam – 5146.

Polacy są obecnie szóstą grupą etniczną w Holandii, a drugą (po Niemcach) jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej. Tylko osoby pochodzenia tureckiego, marokańskiego, indonezyjskiego, niemieckiego i surinamskiego stanowią większe grupy etniczne w Holandii. Holandia jest też bardzo popularną destynacją turystyczną wśród mieszkańców Podkarpacia. Ciężko się dziwić tej prawidłowości, bo tylko Amsterdam w 2017 roku odwiedziło ponad 17 milionów turystów, co już wówczas stawiało go na 20. najczęściej odwiedzanym krajem na świecie, w 2019 roku stolicę Holandii odwiedziło 2 miliony turystów więcej.

Ceny w Holandii

Jednak wyjeżdżający muszą się przygotować na to, że ceny są wyższe niż w Polsce. Zarobki w Niderlandach znacznie przekraczają te u nas. Najniższa krajowa wynosi:

miesięcznie: 1934,40€ (brutto)

tygodniowo: 446,40€ (brutto),

dziennie: 89,28€ 9brutto),

średnie zarobki szacuje się na kwotę 3086,42 euro brutto.

Ceny na popularnym targu w stolicy Niderlandów nie pozostawiają złudzeń - wyższe zarobki wiążą się z wyższymi kosztami życia. Za pęczek natki selera trzeba zapłacić ok 2 euro, pęczek kopru kosztuje ok. 2,50 euro, pół kilo truskawek to koszt ok 6 euro, kilogram marchewki ok 2,50 euro, marchewka z natką jest droższa o ok 0,50- 1 euro więcej, małe dynie są sprzedawane za około 3 euro za kilogram, większe ok. 5 euro za kilogram, buraczki ćwikłowe za ok 3 euro za kg, tyle samo trzeba zapłacić za kg ziemniaków. Cukinia ok. 3 euro za kg, a orzechy włoskie (niełuskane) ok. 14 euro za kg, ciastka kokosanki od 1 do 3 euro za sztukę, a ceny grzybów rozpoczynają się od 5 euro wzwyż za 100 gram. Kilogram brukselki to koszt ok 2 euro, 1 kg brokuł można kupić za ok 1 euro, a 4 sztuki papryki żółtej i czerwonej kosztuje ok 2 euro (pojedyncze papryki w sklepach często są sprzedawane zapakowane w folię za cenę 0.89 euro) pomidorki koktajlowe 500g za 2,5 -3 euro, kilogram cebuli za 1 euro, kilogram jabłek za ok. 3 euro, a 250 gram pieczarek to koszt ok 1,5 euro

Ceny warzyw i owoców na targu w Amsterdamie