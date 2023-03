Chasydzi z całego świata przyjeżdżają do Leżajska na 236 rocznicę śmierci cadyka Elimelecha [GALERIA]

Elimelech Weissblum z Leżajska (ur. 1717 w Tykocinie, zm. 11 marca1787 w Leżajsku) – rabin żydowski, jeden z pierwszych cadyków w historii judaizmu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu. Był uczniem, a później następcą Dow-Bera z Międzyrzecza. Ożenił się w Szeniawie ze Sprincą (Esperanzą), córką rabina Aarona Rokacha Margoliota i krewną rabina Eleazara Rokacha. Po kilku porodach zmarła ona przedwcześnie. Mieli pięcioro dzieci, których imiona brzmią: Elazar, Eliezer Lipa, Jaakow, Mirisz i Esther Etel. Po śmierci Sprincy Elimelech ponownie wstąpił w więzy małżeńskie, żeniąc się z córką rebego Jakowa Margoliota, Gittel. Po latach wędrówki i nauczania w I Rzeczypospolitej, w 1772 osiadł w Leżajsku. Uczniami Elimelecha byli m.in. Jakub Icchak Horowic, Naftali z Ropczyc i Menachem Mendel z Rymanowa. W 1787 r. napisał dzieło Noam Elimelech (pol. „Łagodność Elimelecha”), jedno z podstawowych dzieł chasydyzmu.W dziele tym umieszczał wiele gwiazdek (asterysków) nad wyrazami, które miały oznaczać nieokreślone i ograniczone znaczenie słów drukowanych. Jeden z rabinów powiedział, że gwiazdy na niebie są tylko komentarzem do gwiazdek w Noam Elimelech. Stworzył również siedemnastopunktową listę (rodzaj poradnika) mającą zwykłym ludziom pomóc stać się lepszymi i żyć religijnie. Jego postać obrosła wieloma legendami. Jeszcze za życia miał leczyć nieuleczalnie chorych i rozmawiać ze zwierzętami. Rocznica jego śmierci, 21 dnia żydowskiego miesiąca adar, gromadzi przy jego ohelu w Leżajsku tysiące chasydów z całego świata. W tym roku, w 236 rocznicę śmierci, święto przypada 14 marca. Co roku do Leżajska oddalonego o około 30 km od Rzeszowa przyjeżdżają tysiące chasydów, by modlić się przy grobie cadyka. Żydzi uczestniczą w nocnych modlitwach przed grobowcem cadyka, tzw. ohelem. Proszą cadyka o uzdrowienia, pomyślność dla dzieci i powodzenie w interesach, a swoje życzenia zapisują na karteczkach zwanych kwitełe. Modlitwom towarzyszy śpiewanie psalmów.

Przyjazd kilku tysięcy Żydów do malutkiego Leżajska co roku zmienia to miasto. Na ulicach widać chasydów w charakterystycznych strojach. Aby ułatwić gościom podróżowanie, Urząd Miasta Leżajska podejmuje uchwałę o możliwości bezpłatnego parkowania w okolicach grobu -W związku z przypadającą 14 marca kolejną rocznicą śmierci cadyka Elimelecha, spodziewane są utrudnienia w dostępie do parkingu na Placu Targowym (obok Urzędu Skarbowego). W celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców Leżajska, w dniach od 13 do 17 marca z parkingów w obrębie Rynku (w tym również wokół Skweru ks. Lubasa) będzie można korzystać bez ponoszenia opłat- czytamy na stronie UM Leżajska.

Jednak to Port Lotniczy w Jasionce jest miejscem, gdzie Żydzi pojawiają się najpierw. Jak podaje Waldemar Mazgaj, rzecznik prasowy podkarpackiego lotniska w związku z 236 rocznicą śmierci cadyka Elimelecha łącznie na pokładach samolotów rejsowych i czarterowych przybędzie na Podkarpacie kilka tysięcy pielgrzymów. Ten wzmożony ruch jest widoczny gołym okiem. Do Leżajska przybywają nie tylko Chasydzi z Tel Awiwu, ale z całego świata. W ostatnich dniach, niemal w każdym lądującym samolocie w Jasionce, przylatywali Żydzi, którzy udają się do Leżajska.