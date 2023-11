Budowa wiaduktu przy przedszkolu rozwścieczyła mieszkańców

Kontrowersyjna budowa wiaduktu w Rzeszowie. Otrują mieszkańców spalinami?

W Rzeszowie ma powstać nowy wiadukt nad torami przy osiedlu Pułaskiego. Przejazd kolejowy jest jak najbardziej potrzebny, szczególnie, że ilość ruchu samochodowego w mieście zwiększa się, a bilety komunikacji miejskiej nie tanieją. Na początku listopada bieżącego roku doszło do spotkania władz miasta i architektów z zaniepokojonymi mieszkańcami. Rzeszowianie spodziewali się współpracy z rządzącymi co do podjęcia decyzji o formie poprowadzenia przejazdu. Zawiedli się. Został im przedstawiony gotowy projekt wiaduktu. Nie ukrywali swojego oburzenia: - Spotkaliśmy się w VIII LO nie po to aby konsultować lecz po to aby został nam zaprezentowany praktycznie gotowy i opłacony już projekt budowlany. Choć z konieczności budowy kolejnej przeprawy przez tory, w tym lub innym miejscu wszyscy zdajemy sobie sprawę to jednak sposób w jaki ten proces inwestycyjny jest realizowany zatrważa - napisał po spotkaniu jeden z zaangażowanych mieszkańców.

Wiadukt w Rzeszowie ma kończyć się właściwie pod drzwiami przedszkola. Jak podał portal "Halo Rzeszów" most i szerokopasmowa droga kończyłby się jedyne 10 metrów od przedszkola i ogródka dla dzieci, 50 metrów od szkoły podstawowej i 800 metrów od rynku. Do tego ekrany wygłuszające nie będą obejmować całej długości drogi. Na wizualizacjach w galerii widać także, że wielu mieszkańców będzie mieć puszczony ruch z centrum miasta na wysokości okien.

I tu pojawia się największe zagrożenie, a mianowicie emisja zanieczyszczeń powietrza. CO2 to najbardziej toksyczna substancja ze spalin, która kumuluje się blisko źródła emisji. Nic dziwnego, że mieszkańcy są zaniepokojeni w sprawie zdrowia swojego i swoich dzieci. Długotrwałe wystawienie na gazy spalinowe może powodować choroby układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego i nowotwory. Dodatkowo wyjątkowo szkodzi środowisku.

Do 21 listopada 2023 roku trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Mieszkańcy Rzeszowa mogą składać wnioski na adres: [email protected]. Po zakończeniu konsultacji wyniki mają zostać przedstawione m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

QUIZ. Jesteś prawdziwym rzeszowianinem? Tylko lokalsi zdobędą 12/12! Pytanie 1 z 12 „Górka” to popularne określenie? Szpitala MSWiA w Rzeszowie Szpitala Wojewódzkiego nr 2 Szpitala Wojewódzkiego nr 1 Dalej