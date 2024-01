Ciężarówka wjechała na chodnik. Uszkodzony element bramownicy uderzył 78-latkę

Petycja mieszkańców Lubaczowa do Macieja Orłosia. Obiecali nie wypominać mu wieku

Podkarpackie. Kierowca ciężarówki posłał 78-latkę do szpitala

Do wypadku doszło we wtorek 23 stycznia, ok. godz. 9. W Wierzbnej w województwie podkarpackim kierowca 38-letni kierowca ciężarowego volvo nie zachował odpowiedniej odległości i nie zdążył wyhamować, gdy kierowca przed nim zatrzymał się przed pasami.

Chcąc uniknąć zderzenia zjechał z jezdni na pobocze, przed przejściem dla pieszych i uderzył w bramownicę ze znakiem drogowym zawieszoną nad przejściem. Od uszkodzonej konstrukcji oderwał się element, który uderzył w 79-letnią kobietę przechodzącą obok. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Przyczyny kolizji w Wierzbnej na Podkarpaciu wyjaśnia policja z Jarosławia.

Wielkie granie na WOŚP w Przeworsku zaczyna się dużo wcześniej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.