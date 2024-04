Bzy na Podkarpaciu zakwitły na początku kwietnia, co to oznacza?

Horoskop na środę 17 kwietnia: Baran

21.03-20.04

Nareszcie wyjdziesz na prostą, a pewne nurtujące cię sprawy wreszcie się wyjaśnią. Ale uważaj, ktoś będzie knuł intrygi.

Horoskop na środę 17 kwietnia: Byk

21.04-20.05

Przeczytasz pewne słowa, które w późniejszym czasie okażą się prorocze. Znajdziesz je ta, gdzie się ich nie spodziewasz

Horoskop na środę 17 kwietnia: Bliźnięta

21.05-21.06

Będą zaprzątać cię sprawy domowe, a nie zawodowe. Zostaniesz wybrany na osobę mającą rozstrzygnąć pewien dylemat

Horoskop na środę 17 kwietnia: Rak

22.06-22.07

Nie bój się asertywności, bo bez niej się tu nie obejdzie. Musisz komuś powiedzieć, czego tak naprawdę chcesz.

Horoskop na środę 17 kwietnia: Lew

23.07-22.08

Czytaj między wierszami – ktoś sugeruje ci wyraźnie, że potrzebuje twojego wsparcia. Jednak nie oznacza to, że musisz to robić

Horoskop na środę 17 kwietnia: Panna

23.08-23.09

Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. Pamiętaj teraz o tej znanej mądrości ludowej.

Horoskop na środę 17 kwietnia: Waga

23.09-22.10

Wiele poświęciłeś, by móc cieszyć się tym wszystkim. Wysiłek się opłaci i zdołasz utrzymać ten stan rzeczy.

Horoskop na środę 17 kwietnia: Skorpion

23.10-21.11

Będziesz musiał służyć komuś radą, jednak nie zapędzaj się za bardzo w wyciąganiu wniosków i bądź powściągliwy.

Horoskop na środę 17 kwietnia: Strzelec

22.11-21.12

Jeśli nie ocenisz książki po okładce, może się teraz okazać, że spotkałeś swoją prawdziwą bratnią duszę.

Horoskop na środę 17 kwietnia: Koziorożec

22.12-19.01

Pora na oszczędności. Będą cię kusić reklamy i promocje. Nie daj się na nie nabrać, bo wcale nie są korzystne.

Horoskop na środę 17 kwietnia: Wodnik

20.01-18.02

Drobne nieporozumienia nie powinny przesłonić ci tego, co was połączyło. Pamiętaj, że taka osoba to w twoim życiu skarb

Horoskop na środę 17 kwietnia: Ryby

19.02-20.03

Przez miłość zaniedbasz dziś załatwienie pewnej sprawy. Prawdopodobnie możesz zapomnieć o jakichś obowiązkach, więc uważaj.

