Czy Wigilia 2022 będzie wolna od pracy?

Czy Wigilia 2022 jest dniem wolnym od pracy?

Czy Wigilia to dzień wolny od pracy? To pytanie nurtuje co roku etatowych pracowników. Wigilia w tym roku wypada w sobotę (24 grudnia 2022). Wigilia to normalny dzień roboczy, gdyby wypadła w piątek etatowy pracownik byłby zobowiązany do pracy tego dnia, jednak dla większości osób sobota to z założenia dzień wolny od pracy.

Wolnego nie będą mieć m.in. pracownicy stacji paliw, sklepów, służby zdrowia czy mundurowi - będą tego dnia pracować. Te firmy, których praca polega na obsłudze całodobowej również będą działać. Zwykle jednak w takich przypadkach liczba osób na zmianie jest redukowana do jak najmniejszej ilości pracowników. Dzięki temu jak najwięcej osób może cieszyć się wolną Wigilią.

Sklepy otwarte w Wigilię 2022

W Wigilię czas otwarcia sklepów jest skrócony, a placówki handlowe są otwarte do godz. 13.00- 14.00. Reguluje to ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Aby pracownik mógł wyjść z placówki handlowej o godz. 14.00, część sklepów zamyka się już o godz. 13.00 - 13.30.

Wigilia w bydgoskim Starym Fordonie