Deszcz i mżawka to nie wszystko. Pogoda może zaskoczyć

Co przyniesie początek weekendu? Jak się okazuje, atak zimy zostanie nieco zatrzymany. W piątek należy się spodziewać raczej deszczu czy mżawki, niż śniegu. W nocy temperatura spadnie poniżej zera - może wystąpić marznąca mgła.

Jak podają eksperci IMGW, pogodę w północnej Europie będą kształtowały niże, natomiast południe i centrum naszego kontynentu będzie obejmował swym wpływem rozległy wyż. Polska pozostanie w obszarze tego wyżu, którego centrum przemieści się znad północnej Francji przez Niemcy nad Węgry, jedynie na północy kraju zaznaczy się obecność płytkiej zatoki z ciepłym frontem atmosferycznym związanej z niżem z ośrodkiem położonym na północ od Półwyspu Skandynawskiego. Z zachodu napłynie polarna morska masa powietrza, cieplejsza na północy, chłodniejsza na południu.

Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek 17.01 w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i rozpogodzeniami na południu.

- We wschodniej połowie kraju miejscami opady słabego deszczu lub mżawki. Rano lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m - czytamy na stronie IMGW.

W piątek temperatura nawet do 7°C na północy Polski!

- Temperatura maksymalna od -1°C na krańcach południowo-wschodnich, około 3°C w centrum, do 7°C na północy - podają eksperci IMGW.

Natomiast wiatr według ustaleń IMGW będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, zachodni.

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (17.01.2025/18.01.2025) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura może spaść nawet do -8°C.

- Lokalnie mgła, na południu również marznąca, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -3°C na południu, około 0°C w centrum, do 3°C nad morzem; w dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do -8°C - podają synoptycy IMGW.